Ранее пресс-служба московского "Динамо" опубликовала стартовый состав на товарищескую встречу с клубом Медиалиги ФК 10. С первых минут на поле появится центральный защитник бело-голубых Максим Осипенко.
Напомним, ранее в столичном клубе сообщили, что Осипенко, вызванный на ноябрьский сбор, покинул расположение сборной России. Игроку было сделано МРТ, по результатам которого было принято решение вернуть футболиста в клуб.
Осипенко, покинувший сборную России из-за травмы, выйдет в старте "Динамо" на товарищеский матч
Защитник "Динамо" Максим Осипенко попал в стартовый состав на товарищескую игру против медиакоманды.
Фото: ФК "Динамо"