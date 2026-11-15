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Осипенко, покинувший сборную России из-за травмы, выйдет в старте "Динамо" на товарищеский матч

Защитник "Динамо" Максим Осипенко попал в стартовый состав на товарищескую игру против медиакоманды.
Фото: ФК "Динамо"
Ранее пресс-служба московского "Динамо" опубликовала стартовый состав на товарищескую встречу с клубом Медиалиги ФК 10. С первых минут на поле появится центральный защитник бело-голубых Максим Осипенко.

Напомним, ранее в столичном клубе сообщили, что Осипенко, вызванный на ноябрьский сбор, покинул расположение сборной России. Игроку было сделано МРТ, по результатам которого было принято решение вернуть футболиста в клуб.

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