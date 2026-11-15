"Динамо" назвало состав на товарищескую игру с ФК 10
Московское "Динамо" объявило стартовый состав на товарищеский матч против медиакоманды.
Сегодня, 15 ноября, состоится товарищеский матч между столичным "Динамо" и медиаклубом ФК 10. Игра пройдет на стадионе "ВТБ Арена" в Москве, стартовый свисток запланирован на 14:00 по местному времени.
Бело-голубые набрали 31 очко по итогам 14 стартовых туров РПЛ и располагаются на второй строчке в турнирной таблице. От "Зенита", идущего на первом месте, команда Сандро Шварца отстает только по дополнительным показателям.