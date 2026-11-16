Пресс-служба футбольного клуба "Иртыш" официально объявила о назначении Владимира Лешонка на пост спортивного директора омского клуба.
Владимир Лешонок ранее входил в тренерский штаб "Иртыша", во время профессиональной карьеры футболиста выступал за московский "Спартак", "Аланию", "Салют", "Краснодар", "Енисей" и "Тюмень".
Омский "Иртыш" начнет следующий сезон во Второй Лиге-Б, по итогам прошлого клуб вылетел из дивизиона "Серебро".
Экс-футболист "Спартака" стал спортивным директором "Иртыша"
Экс-игрок "Спартака" стал спортивным директором омского "Иртыша".
Фото: ФК "Иртыш"