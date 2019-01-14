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"Леганес" подписал украинского защитника Василия Кравца

"Леганес" объявил о трансфере украинского защитника "Луго" Василия Кравца.

Контракт подписан до 2023 года с возможностью продления еще на один сезон. По неофициальным данным сумма трансфера составила 2 миллиона евро.
Теги: Ла Лига Леганес
Сегодня, 08:52
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