Кариму Бензема не потребуется операция, форвард сыграет с "Севильей"

Главный тренер "Реала" Сантьяго Солари сообщил, что нападающий Карим Бензема готов играть с "Севильей".Ранее в СМИ сообщалось, что форвард перенесёт операцию 20 января.Напомним, французский футболист получил травму мизинца после столкновения во время матча 19-го тура испанской Примеры с "Бетисом" (2:1). В результате медицинского обследования у француза был выявлен перелом мизинца на правой руке."Операции не будет. У него травма мизинца, но это не проблема, чтобы не сыграть завтра или в среду. Я видел его, у него всё хорошо. Мы рады, что он с командой", – цитирует AS Солари.