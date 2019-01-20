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Каземиро: удивляет, когда Марсело не выходит в стартовом составе

Полузащитник "Реала" Каземиро поделился мнением об отсутствии защитника команды Марсело в стартовом составе.

Марсело не вышел в стартовом составе команды на матч 20-го тура чемпионата Испании против "Севильи" (2:0). Вместо него на поле с первых минут появился 22-летний Серхио Регилон.

"Конечно, это удивляет, когда Марсело не выходит в стартовом составе, учитывая его уровень мастерства. Но Регилон сегодня проделал отличную работу. При этом Марсело не надо ничего никому доказывать, он все тот же игрок, которым всегда был", — приводит слова Каземиро Real Madrid Info.

"Газета.ру"
Теги: Каземиро Марсело Реал Ла Лига
Сегодня, 02:13
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