Каземиро: удивляет, когда Марсело не выходит в стартовом составе

Полузащитник "Реала" Каземиро поделился мнением об отсутствии защитника команды Марсело в стартовом составе.Марсело не вышел в стартовом составе команды на матч 20-го тура чемпионата Испании против "Севильи" (2:0). Вместо него на поле с первых минут появился 22-летний Серхио Регилон."Конечно, это удивляет, когда Марсело не выходит в стартовом составе, учитывая его уровень мастерства. Но Регилон сегодня проделал отличную работу. При этом Марсело не надо ничего никому доказывать, он все тот же игрок, которым всегда был", — приводит слова Каземиро Real Madrid Info.