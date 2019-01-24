Молод де Йонг, да дорог: "ПСЖ" свёл с ума весь мир, а особенно "Барселону". Она не больше, чем клуб

Переход Неймара в «ПСЖ» привёл к гиперинфляции на трансферном рынке, но особенно задел «Барселону», для которой стало нормой выкладывать за игроков больше сотни миллионов евро. Теперь же каталонцы завалили деньгами «Аякс» и 21-летнего Френки Де Йонга, чтобы тот не перешёл в ненавистный парижский клуб.Френки Де Йонг стал третьей грандиозной покупкой «Барселоны» после ухода Неймара, хотя и летний трансфер Малкома из самолёта, направлявшегося в Рим, получился эпичным. Но всё-таки 75 миллионов «Аяксу» (плюс 11 возможными бонусами) и 10 миллионов самому игроку (плюс 6 в зависимости от личных и командных достижений) – другая лига.И первые две бомбовые покупки пока себя не оправдывают. Усман Дембеле в прошлом сезоне лечился, в начале текущего – нарушал режим, и только недавно стал важным игроком основы. Филипе Коутиньо этого и вовсе сделать не удаётся, хотя он приходил в качестве состоявшейся звезды английской премьер-лиги и сборной Бразилии, а покупка Дембеле была просто истерикой после ухода Неймара.Суммы, вываленные за де Йонга тоже можно причислить к этой категории. Да, времена и цены изменились, но дороже, чем за 40 миллионов, «Аякс» игроков не продавал. Зарплаты тоже изменились, однако 10+6 миллионов в карман ничего не добившемуся юнцу из чемпионата Голландии даже в нынешнем безумном мире тоже падать не должны.Разогрел ситуацию как раз «ПСЖ». В «Барселоне» 222 миллиона за Неймара восприняли не как отличную сделку, а как унижение, против которого они ничего не смогли сделать. И теперь «Барса» готова тратить больше шейхов, лишь бы они не увели ещё кого-то. Френки обошёлся бы гораздо дешевле, если бы не «ПСЖ».В январе муссировалась информация, что приоритет для самого игрока – именно Париж. ESPN сообщал об уверенности боссов французского клуба в переходе голландца, а Mundo Deportivo вовсе рассказало, что Абидалю и Бартомеу не удалось убедить Френки перейти в «Барселону» – сам игрок якобы хотел в «ПСЖ».В комментариях под этой новостью болельщики клеймили де Йонга, выбравшего деньги, а не футбол. То ли дело сейчас, когда он выбрал 10+6 миллионов в «Барселоне» – вот сейчас-то дело в футболе! Так что по итогу между баблом в Париже и футболом в Барселоне он избрал идеальный вариант – бабло в Барселоне. Хорошая тактика агентов, позволившая вытрясти с каталонцев максимум и не помешавшая после перехода рассказывать об осуществлении детской мечты.Руководство чемпионов Испании довольно: на этот раз им удалось уделать врагов, но в этой гонке зарплат и покупок «Барса» растеряла свою идентичность и ценности, которые влюбляли в себя при Гвардиоле (правда, не традиции, парень-то пришёл из «Аякса»). Заваливать какого-то Дембеле и де Йонга миллионами, которых не получают заслуженные ветераны команды, уговаривая его перейти, было не нужно – основу возможно лучшей команды в истории футбола составляли собственные воспитанники. Конечно, то было уникальное поколение под руководством уникального тренера, которое родится очень редко. Невозможно постоянно побеждать только своими, но с тех пор у «Барсы» не появилось ни одного топового воспитанника, разве что Алькантара играет за «Баварию».«Барселона» уже много лет такая же, как все её конкуренты, которых привыкли презрительно называть денежными мешками. Это не больше, чем клуб. Это просто топ-клуб, который принял правила игры того же «ПСЖ» и играет по ним, явно переплачивая в надежде найти нового Неймара, Иньесту, Хави, Бускетса… Хорошо хоть искать замену Лео Месси пока не приходится. Но на очереди ещё один суперталант из «Аякса» де Лигт, которым также интересуются «Барса» и «ПСЖ». Мино Райола и боссы амстердамцев с нетерпением ждут новой схватки.