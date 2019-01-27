Лионель Месси обошел Рауля по числу побед в Ла Лиге

Лидер "Барселоны" Лионель Месси вошел в тройку лучших игроков в истории испанской Ла Лиги по числу одержанных побед. Сегодня "Барселона" победила "Жирону" со счетом 2:0, эта победа стала для Месси 328-й в турнире.Таким образом, Месси обошел по числу побед легенду мадридского "Реала" Рауля. Теперь впереди аргентинца остаются лишь Андони Субисаррета (333 победы) и Икер Касильяс (334).