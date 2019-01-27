Спартак
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
Енисей
Красноярск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
Енисей
Красноярск
Барселона (Испания)
Ла Лига 2018/19
|#
|Команда
|И
|О
|1
|Барселона
|20
|46
|2
|Атлетико
|21
|44
|3
|Севилья
|21
|36
|4
|Реал Мадрид
|20
|36
|5
|Алавес
|20
|32
|6
|Хетафе
|21
|31
|...
|20
|Уэска
|20
|11
|Предстоящие
|Жирона
|18:1527.01.19
|Барселона
|Барселона
|03.02.19
|Валенсия
|Сыгранные
|Барселона
|3 - 120.01.19
|Леганес
|Барселона
|3 - 013.01.19
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Лионель Месси обошел Рауля по числу побед в Ла Лиге
Лидер "Барселоны" Лионель Месси вошел в тройку лучших игроков в истории испанской Ла Лиги по числу одержанных побед. Сегодня "Барселона" победила "Жирону" со счетом 2:0, эта победа стала для Месси 328-й в турнире.
Таким образом, Месси обошел по числу побед легенду мадридского "Реала" Рауля. Теперь впереди аргентинца остаются лишь Андони Субисаррета (333 победы) и Икер Касильяс (334).
Sport24
Таким образом, Месси обошел по числу побед легенду мадридского "Реала" Рауля. Теперь впереди аргентинца остаются лишь Андони Субисаррета (333 победы) и Икер Касильяс (334).
Sport24
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