Барселона (Испания)

Ла Лига 2018/19

# Команда И О
1 Барселона 20 46
2 Атлетико  21 44
3 Севилья 21 36
4 Реал Мадрид 20 36
5 Алавес 20 32
6 Хетафе 21 31
...
20 Уэска 20 11
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Предстоящие
Жирона18:1527.01.19Барселона
Барселона03.02.19Валенсия
Сыгранные
Барселона3 - 120.01.19Леганес
Барселона3 - 013.01.19Эйбар

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Лионель Месси обошел Рауля по числу побед в Ла Лиге

Лидер "Барселоны" Лионель Месси вошел в тройку лучших игроков в истории испанской Ла Лиги по числу одержанных побед. Сегодня "Барселона" победила "Жирону" со счетом 2:0, эта победа стала для Месси 328-й в турнире.

Таким образом, Месси обошел по числу побед легенду мадридского "Реала" Рауля. Теперь впереди аргентинца остаются лишь Андони Субисаррета (333 победы) и Икер Касильяс (334).

Sport24
Теги: Месси Рауль Ла Лига Барселона
Вчера, 23:45
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