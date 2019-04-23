Испания Ла Лига 2018/19 
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Барселона
Атлетико 
Реал Мадрид
Хетафе
Севилья
Валенсия
Атлетик Б
Алавес
Бетис
Эспаньол
Реал Сосьедад
Леганес
Эйбар
Вильярреал
Сельта
Вальядолид
Жирона
Леванте
Уэска
Райо Вальекано
Испания Ла Лига 2018/19 
Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Барселона 34 80
2 Атлетико  33 68
3 Реал Мадрид 33 64
4 Хетафе 33 54
5 Севилья 33 52
6 Валенсия 33 52
7 Атлетик Б 33 46
8 Алавес 34 46
9 Бетис 33 43
10 Эспаньол 33 42
11 Реал Сосьедад 33 41
12 Леганес 33 41
13 Эйбар 34 40
14 Вильярреал 33 36
15 Сельта 33 35
16 Вальядолид 34 35
17 Жирона 34 34
18 Леванте 33 34
19 Уэска 34 29
20 Райо Вальекано 33 28
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Новости партнеров

"Ювентус" отказался от защитника "Реала" Марсело

Туринский "Ювентус" отказался от покупки 30-летнего бразильского защитника мадридского "Реала" Марсело.

Футболист мадридского клуба считался одной из главных целей туринцев. Ситуацию с трансфером Марсело осложнил приход Зинедина Зидана на пост главного тренера мадридского клуба.

Руководство "Ювентуса" переключило внимание на защитника португальской "Бенфики" Алехандро Гримальдо. Осуществить его трансфер будет проще, чем добиться перехода Марсело. К тому же, трансфер 23-летнего спортсмена обойдется клубу менее чем в €40 млн.

"Газета.ру"
Теги: Марсело Реал Ювентус Ла Лига Серия А
Вчера, 23:34
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