Испания Ла Лига 2018/19
|#
|Команда
|И
|О
|1
|Барселона
|34
|80
|2
|Атлетико
|33
|68
|3
|Реал Мадрид
|33
|64
|4
|Хетафе
|33
|54
|5
|Севилья
|33
|52
|6
|Валенсия
|33
|52
|7
|Атлетик Б
|33
|46
|8
|Алавес
|34
|46
|9
|Бетис
|33
|43
|10
|Эспаньол
|33
|42
|11
|Реал Сосьедад
|33
|41
|12
|Леганес
|33
|41
|13
|Эйбар
|34
|40
|14
|Вильярреал
|33
|36
|15
|Сельта
|33
|35
|16
|Вальядолид
|34
|35
|17
|Жирона
|34
|34
|18
|Леванте
|33
|34
|19
|Уэска
|34
|29
|20
|Райо Вальекано
|33
|28
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Ла Лига 2018/19
|#
|Команда
|И
|О
|1
|Барселона
|34
|80
|2
|Атлетико
|33
|68
|3
|Реал Мадрид
|33
|64
|4
|Хетафе
|33
|54
|5
|Севилья
|33
|52
|6
|Валенсия
|33
|52
|...
|20
|Райо Вальекано
|33
|28
Лента новостей:
Вчера, 23:53
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"Тоттенхэм" минимально обыграл "Брайтон"
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"Витесс" Слуцкого проиграл "Аяксу" в Амстердаме (3)
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Вчера, 23:34
"Ювентус" отказался от защитника "Реала" Марсело
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Вчера, 23:17
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Криштиану Роналду назвал нужных "Ювентусу" игроков
Вчера, 22:46
Сергей Куликов: если поле на стадионе "Динамо" будет готово, матч за Суперкубок пройдет там
Сергей Куликов: если поле на стадионе "Динамо" будет готово, матч за Суперкубок пройдет там
Вчера, 22:33
В день матча "Арсенал" - "Спартак" в Туле будет продлена работа общественного транспорта (1)
В день матча "Арсенал" - "Спартак" в Туле будет продлена работа общественного транспорта (1)
Вчера, 22:24
Владислав Радимов: не думаю, что на данный момент "Динамо" - серьезный конкурент для "Зенита" (2)
Владислав Радимов: не думаю, что на данный момент "Динамо" - серьезный конкурент для "Зенита" (2)
Вчера, 22:18
Возвращение блудного Григоряна. Анонс 33-го тура ФНЛ (1)
Возвращение блудного Григоряна. Анонс 33-го тура ФНЛ (1)
Вчера, 22:04
Шейн Лонг забил самый быстрый гол в истории АПЛ (видео) (1)
Шейн Лонг забил самый быстрый гол в истории АПЛ (видео) (1)
Вчера, 21:31
Адвокат Кокорина: представленные нами доказательства говорят о том, что хулиганства не было (3)
Адвокат Кокорина: представленные нами доказательства говорят о том, что хулиганства не было (3)
Вчера, 21:08
Клаудио Маркизио: рад, что смог помочь "Зениту" (21)
Клаудио Маркизио: рад, что смог помочь "Зениту" (21)
Вчера, 20:42
Адвокат Кокорина: дело расследовалось вопреки закону, суд отмалчивается. Это беззаконие (9)
Адвокат Кокорина: дело расследовалось вопреки закону, суд отмалчивается. Это беззаконие (9)
Вчера, 20:35
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Килиан Мбаппе в матче с "Монако" бежал быстрее Усэйна Болта (6)
Вчера, 20:31
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Роман Широков: "У "Ростова", "Оренбурга" и "Арсенала" составы не сильнее, чем у "Динамо" (1)
Вчера, 20:03
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"Динамо" прилетело в Санкт-Петербург на матч с "Зенитом" (1)
Вчера, 19:52
Легенда "Ливерпуля" возглавил австралийский клуб
Легенда "Ливерпуля" возглавил австралийский клуб
Вчера, 19:12
Александр Самедов тренировался в общей группе
Александр Самедов тренировался в общей группе
Вчера, 19:07
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Вчера, 18:42
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Вчера, 18:15
Следователь по делу Кокорина и Мамаева отказался от использования полиграфа для допроса обвиняемых и пострадавших Пака, Гайсина и Соловчука (8)
Следователь по делу Кокорина и Мамаева отказался от использования полиграфа для допроса обвиняемых и пострадавших Пака, Гайсина и Соловчука (8)
Вчера, 17:50
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Вчера, 17:13
"Краснодар" обыграл "Ахмат" в молодежном первенстве (1)
"Краснодар" обыграл "Ахмат" в молодежном первенстве (1)
Вчера, 17:07
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Лука Модрич хочет остаться в "Реале"
Вчера, 16:39
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Вчера, 15:09
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Президент "Анжи": правительство Дагестана наплевательски к нам относится. Им мой фейс не нравится (11)
Вчера, 14:39
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"Зенит" разгромил "Динамо" в первенстве молодёжных команд, "Локо" оказался сильнее "Ростова"
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Вчера, 13:52
Молодёжки "Рубина" и "Уфы" сыграли вничью
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Football Italia: Икарди - главная цель "ПСЖ" на лето
"Ювентус" отказался от защитника "Реала" Марсело
Туринский "Ювентус" отказался от покупки 30-летнего бразильского защитника мадридского "Реала" Марсело.
Футболист мадридского клуба считался одной из главных целей туринцев. Ситуацию с трансфером Марсело осложнил приход Зинедина Зидана на пост главного тренера мадридского клуба.
Руководство "Ювентуса" переключило внимание на защитника португальской "Бенфики" Алехандро Гримальдо. Осуществить его трансфер будет проще, чем добиться перехода Марсело. К тому же, трансфер 23-летнего спортсмена обойдется клубу менее чем в €40 млн.
"Газета.ру"
Футболист мадридского клуба считался одной из главных целей туринцев. Ситуацию с трансфером Марсело осложнил приход Зинедина Зидана на пост главного тренера мадридского клуба.
Руководство "Ювентуса" переключило внимание на защитника португальской "Бенфики" Алехандро Гримальдо. Осуществить его трансфер будет проще, чем добиться перехода Марсело. К тому же, трансфер 23-летнего спортсмена обойдется клубу менее чем в €40 млн.
"Газета.ру"
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