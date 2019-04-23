"Ювентус" отказался от защитника "Реала" Марсело

Туринский "Ювентус" отказался от покупки 30-летнего бразильского защитника мадридского "Реала" Марсело.Футболист мадридского клуба считался одной из главных целей туринцев. Ситуацию с трансфером Марсело осложнил приход Зинедина Зидана на пост главного тренера мадридского клуба.Руководство "Ювентуса" переключило внимание на защитника португальской "Бенфики" Алехандро Гримальдо. Осуществить его трансфер будет проще, чем добиться перехода Марсело. К тому же, трансфер 23-летнего спортсмена обойдется клубу менее чем в €40 млн.