Марсело останется в "Реале" еще на один сезон

Защитник "Реала" Марсело решил остаться в мадридскому клубе.Как сообщает Marca, главный тренер испанской команды Зинедин Зидан собирается переделать состав команды.Перестановка не заденет бразильского футболиста.Быть частью основного состава не помешает и наличие в команде Серхио РегилонаЗа "Реал" Марсело играет с 2007 года.Так, следующий сезон станет 114 по счету в команде.