Официально: у Асенсио обнаружен разрыв крестообразной связки

Нападающий "Реала" Марко Асенсио получил разрыв передней крестообразной связки и наружного мениска левого колена, сообщает официальный сайт мадридцев.23-летний испанец не смог доиграть до конца матч Международного кубка чемпионов против "Арсенала" (2:2, пен. - 3:2). Футболиста унесли на носилках."После тестов, проведенных нашим медицинскими службами, у Асенсио был обнаружен разрыв передней крестообразной связки и наружного мениска его левого колена. Игрок будет прооперирован в ближайшие несколько дней", – написано в пресс-службе "Реала".