Асенсио - о травме: получил новый для себя вызов

Полузащитник "Реала" Марко Асенсио прокомментировал своё положение:



- Я начал этот сезон с новыми надеждами и заботился даже о самой крошечной детали в моей подготовке, чтобы этот сезон стал отличным для всех фанатов «Реала» и для меня самого.



В самые важные моменты жизни может случиться неудача, после чего вдруг все меняется. Трудно принять все происходящее в эти дни, но я получил для себя новый вызов в моей жизни. Я все еще верю, что это будет отличный сезон, написал Асенсио в твиттере.



Напоминаем, что полузащитник порвал крестообразную связку левого колена. Ориентировочно, он пропустил около 8 месяцев.