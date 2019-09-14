Дани Алвес отказался от предложений "Барселоны" и "Ювентуса" минувшим летом

36-летний защитник Дани Алвес сообщил, что летом отклонил предложения "Барселоны" и "Ювентуса" ради того, чтобы перейти в "Сан-Паулу"."У меня была возможность вернуться в "Ювентус". Был и другой вариант — возвращение в "Барселону". Но… Сделало бы это меня лучшим человеком или большим профессионалом?Решающим фактором для меня была возможность стабильно попадать в состав. Она позволит побороться за место в сборной Бразилии на чемпионате мира-2022. Здесь и начнется мое новое испытание.Большинство клубов не предложили этого, потому что не верят в меня. Они считают, что у меня есть срок годности. Однако его определяю я сам. Никто не предложил того, чего я хочу, кроме команды моей мечты. Только "Сан-Паулу" поверил в меня", - цитирует Алвеса as.com.