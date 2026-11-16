"Мне тоже нужно радоваться жизни". Винисиус объяснил свою плохую форму

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"Я взял отпуск, чтобы по-настоящему насладиться жизнью, отдохнуть, расслабиться и уделить больше времени семье. В итоге я тренировался меньше, чем в последние годы", — признался Винисиус.