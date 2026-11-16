Матчи Скрыть

Лига Наций УЕФА

Новости
Казахстан
18:00
СловакияНе начат
Фарерские острова
18:00
МолдоваНе начат
Исландия
20:00
ЛюксембургНе начат
Эстония
20:00
БолгарияНе начат
Литва
20:00
ЛихтенштейнНе начат
Северная Македония
22:45
СловенияНе начат
Греция
22:45
СербияНе начат
Германия
22:45
НидерландыНе начат
Гибралтар
22:45
МальтаНе начат
Швейцария
22:45
ШотландияНе начат

"Мне тоже нужно радоваться жизни". Винисиус объяснил свою плохую форму

Нападающий мадридского "Реала" Винисиус Жуниор рассказал о причинах снижения результативности и признался, что после чемпионата мира стал уделять меньше времени тренировкам.
Фото: Denis Doyle / Stringer / Getty Images Sport / Gettyimages.ru
Бразилец забил всего один гол в 12 матчах нового сезона. По словам 26-летнего футболиста, после неудачного выступления сборной на чемпионате мира он решил взять полноценный отпуск и больше времени провести с семьёй.

"Я взял отпуск, чтобы по-настоящему насладиться жизнью, отдохнуть, расслабиться и уделить больше времени семье. В итоге я тренировался меньше, чем в последние годы", — признался Винисиус.

Форвард отметил, что поддерживать высокий уровень на протяжении многих лет крайне сложно. В качестве исключений он назвал Лионеля Месси и Криштиану Роналду, которым удавалось демонстрировать выдающиеся результаты годами.

"Я человек, и я часто совершаю ошибки, но всегда стараюсь совершенствоваться. Мне 26 лет, и мне тоже нужно иногда радоваться жизни. Возможно, это повлияло на моё начало сезона", — добавил бразилец.

При этом Винисиус уверен, что ещё сможет набрать форму. Он напомнил, что в прошлом сезоне к декабрю забил лишь пять мячей, но в итоге преодолел отметку в 20 голов.

"Я готовлюсь и развиваюсь, и в решающие моменты сезона я всегда на высоте", — подчеркнул футболист.

Источник: Globo Esporte

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 1
  • Нравится
  • +1
  • Не нравится