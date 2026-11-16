"Мне тоже нужно радоваться жизни". Винисиус объяснил свою плохую форму

"Я взял отпуск, чтобы по-настоящему насладиться жизнью, отдохнуть, расслабиться и уделить больше времени семье. В итоге я тренировался меньше, чем в последние годы", — признался Винисиус.
Форвард отметил, что поддерживать высокий уровень на протяжении многих лет крайне сложно. В качестве исключений он назвал Лионеля Месси и Криштиану Роналду, которым удавалось демонстрировать выдающиеся результаты годами.
"Я человек, и я часто совершаю ошибки, но всегда стараюсь совершенствоваться. Мне 26 лет, и мне тоже нужно иногда радоваться жизни. Возможно, это повлияло на моё начало сезона", — добавил бразилец.
При этом Винисиус уверен, что ещё сможет набрать форму. Он напомнил, что в прошлом сезоне к декабрю забил лишь пять мячей, но в итоге преодолел отметку в 20 голов.
"Я готовлюсь и развиваюсь, и в решающие моменты сезона я всегда на высоте", — подчеркнул футболист.
Источник: Globo Esporte