"Барселона" жалеет, что летом упустила бразильца Мартинелли

Нападающий лондонского "Арсенала" Габриэл Мартинелли летом мог оказаться в "Барселоне". Об этом сообщает Mundo Deportivo.Прежде чем подписать контракт с "Арсеналом", Мартинелли был в поле зрения испанского клуба, но решающих действий "Барселона" так и не предприняла. Клуб фактически пригласил нападающего тренироваться с одной из своих молодежных команд.Сейчас в "Барселоне" внимательно наблюдают за нападающим, потому что рассматривают его в качестве будущего основного форварда команды. Источник утверждает, что руководство разочаровано, что не смогли разглядеть потенциал в бразильце и купить его в летнее трансферное окно.18-летний бразилец забил 7 голов в 9 матчах в этом сезоне во всех соревнованиях, и главный тренер "Арсенала" Унаи Эмери стал чаще выпускать форварда в основном составе команды.