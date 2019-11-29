Сборная России поздравила "Барселону" со 120-летием голом Аршавина

Сегодня день рождения у великой «Барселоны». Мы долго думали, как поздравить каталонцев. Ничего лучше гола Аршавина не нашли ??#НашиПарни pic.twitter.com/h53Eap7GN7— Сборная России (@TeamRussia) November 29, 2019
29 ноября "Барселоне" исполняется 120 лет. Бывший капитан сборной России Аршавин забил сине-гранатовым в матче Лиги чемпионов в 2011 году, когда он выступал за "Арсенал".
"Сегодня день рождения у великой "Барселоны". Мы долго думали, как поздравить каталонцев. Ничего лучше гола Аршавина не нашли", — говорится в сообщении.