Главный тренер "Барселоны" Эрнесто Вальверде в преддверии матча 10-го тура Примеры с "Реалом" прокомментировал инцидент, произошедший с нападающим "Альбасете" Романом Зозулей в матче 20-го тура испанской Сегунды с "Райо Вальекано".
Напомним, в ходе первого тайма болельщики хозяев начали выкрикивать оскорбления в адрес украинского нападающего. В частности, фанаты скандировали: "Зозуля, ты нацист". Из-за инцидента главный арбитр встречи остановил матч на несколько минут. Игроки "Альбасете" приняли решение его не продолжать.
"Да, я знаю, что произошло. Не стану проводить никаких параллелей с матчем с "Реалом". Люди могут свободно выражать своё мнение на поле, пока соблюдается уважение ко всем. Мы просим об этом. Я не знаю, что произойдёт завтра. Футбол должен быть чем-то, что определяет людей, а не разделяет нас", - цитирует Вальверде Marca.
"Чемпионат.сом"
Вальверде - о Зозуле: уважение должно быть ко всем
Подписывайтесь на Telegram-канал «Rusfootball»