Полузащитник "Реала" Винисиус Жуниор рассказал о том, как нужно относиться к игре за мадридский клуб.
"Марсело предупредил меня однажды: "В "Реале" ты или играешь как Пеле, или не играешь вовсе". В матчах я кажусь спокойным, но внутри нервничаю. Я никогда не потеряю чувство радости", — приводит слова Винисиуса El Chiringuito TV.
В нынешнем сезоне Ла Лиги 19-летний бразильский хавбек провел 11 матчей и сделал два результативных действия.
Sport24
Винисиус: Марсело меня предупредил: "В "Реале" ты или играешь как Пеле, или не играешь вовсе"
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