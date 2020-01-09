"Барселона" предложила "Палмейрасу" 6 миллионов евро за Фернандеса

"Барселона" начала переговоры с "Палмейрасом" о приобретении полузащитника Матеуса Фернандеса, сообщает Mundo Deportivo.Каталонский клуб предложил за 21-летнего игрока 6 миллионов евро. Сделка осложняется тем, что предыдущий клуб бразильца "Ботафого", который все еще владеет некоторыми правами на него, должен дать согласие на переезд футболиста в Испанию.Ранее стало известно, что сине-гранатовые следят за полузащитником с 2017 года.В сезоне-2019 Фернандес провел за "Палмейрас" 11 матчей в чемпионате Бразилии и забил один гол. Его контракт рассчитан до конца 2023 года.