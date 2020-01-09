Симеоне — о Фелише: всем требуется разное количество времени для адаптации

Главный тренер мадридского "Атлетико" Диего Симеоне поделился мнением о полузащитнике команды Жоау Фелише."У каждого игрока есть свои особенности, и всем требуется разное количество времени для адаптации. Мы стараемся добиться успеха в том, чтобы у каждого из новых игроков был энтузиазм страсть, ведь помимо таланта им нужна приверженность делу. Игра становится естественной, когда ты проникаешься этим клубом. То же самое было с Савичем и Коке, когда они только пришли в нашу команду", — приводит слова Симеоне Goal.Жоау Фелиш принял участие в 15 матчах испанского чемпионата в этом сезоне. Футболист отличился лишь в двух матчах и стал автором одной результативной передачи. Португалец был куплен из "Бенфики" за рекордные для испанского клуба € 126 млн.