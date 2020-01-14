Стали известны подробности соглашения между "Барселоной" и её новым главным тренером Энрике Сетьеном.
Как сообщает журналист ESPN Мой Льоренс в "Твиттере", контракт со специалистом, рассчитанный до лета 2022 года, предусматривает опцию расторжения по истечении первых шести месяцев, а также первых полутора лет действия. Таким образом, в случае недовольства работой Сетьена каталонский клуб сможет расстаться с ним по окончании нынешнего или следующего сезона.
Последним клубом Сетьена был "Бетис", который он покинул прошлым летом. Под его руководством севильская команда заняла шестое место в чемпионате Испании в сезоне-2017/2018, а в сезоне-2018/2019 дошла до полуфинала Кубка страны. Ранее наставник работал с "Расингом", "Поли Эхидо", сборной Экваториальной Гвинеи, "Логроньесом", "Луго" и "Лас-Пальмасом", а в период с 2005 по 2006 год — в сборной России по пляжному футболу.
"Чемпионат"
В контракте Сетьена с "Барселоной" есть опция расторжения летом 2020 и 2021 годов
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