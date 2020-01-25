Сетьен: "Барселона" играла плохо с "Валенсией", нам предстоит ещё многое улучшить

Главый тренер "Барселоны" Энрике Сетьен поделился мнением о результате матча 21-го тура испанской Примеры с "Валенсией". Каталонцы проиграли в гостях со счётом 0:2. Это поражение стало первым для "Барселоны" под руководством Сетьена.

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"Первый тайм получился откровенно неудачным, мы играли плохо. Нам не хватало точности в передачах, мы позволяли сопернику проводить контратаки.



Во втором тайме мы уже играли лучше, создали несколько моментов, но не забили. А затем ещё и пропустили. Но нужно учитывать, что в первом тайме "Валенсия" могла забить. Мы сыграли плохо, нам предстоит ещё многое улучшить. Это поражение болезненное", - цитирует Сетьена AS.