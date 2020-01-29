Сообщается, что повреждение в матче с "Леганесом" не позволит форварду "Атлетико" принять участие в мадридском дерби. Встреча "Реал" - "Атлетико" состоится 1 февраля на домашнем стадионе "сливочных" Сантьяго Бернабеу".
Вчера стало известно, что "Реалу" в матче с "Атлетико" не поможет бельгиец Эден Азар.
20-летний Фелиш перешел в "Атлетико" летом 2019 года из "Бенфики". Сумма трансфера составила 126 миллионов евро.
Фелиш пропустит матч с "Реалом"
Как сообщает газета AS, нападающий Жоау Фелиш пропустит матч чемпионата Испании с "Реалом".
Фото: ФК "Атлетико"
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