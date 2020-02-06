В матче 1/4 финала Кубка Испании "Реал" на своем поле потерпел поражение от "Реала Сосьедад". Встреча завершилась со счетом 3:4.
"Барселона" также не смогла пробиться в полуфинал турнира. В Бильбао каталонский клуб проиграл "Атлетику", пропустив в компенсированное время.
Таким образом, впервые за 10 лет лет этих клубов не будет в финале Кубка Испании. В последний раз это случалось в 2010 году.
В полуфинале сыграют "Мирандес", "Гранада", "Атлетик" и "Реал Сосьедад".
"Реала" и "Барселоны" впервые за 10 лет не будет в финале Кубка Испании
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