"Брадарич и Смолов пришли к нам, когда проходили предсезонную подготовку в своих командах, они долгое время не играли. Мы не можем рисковать ими из-за того, что есть вероятность получения травмы. Мы должны быть осторожными, через две недели они будут выглядеть намного лучше», — приводит слова Гарсии La Voz de Galicia.
Сегодня, в 23-м туре чемпионата Испании "Сельта" обыграла "Севилью" 2:1. Победа стала первой для "Сельты" за 8 матчей в чемпионате и позволила покинуть зону вылета. Российский нападающий "Сельты" Федор Смолов вышел в основном составе, провел на поле 87 минут и получил желтую карточку.
Напомним, что в зимнее трансферное окно Смолов перешел из московского "Локомотива" в "Сельту" из Виго на правах аренды до конца сезона. По информации transfermarkt, аренда нападающего обошлась испанскому клубу в 600 тысяч евро.
Тренер "Сельты": дайте Смолову пару недель и он будет намного лучше
Главный тренер "Сельты" Оскар Гарсия прокомментировал форму нападающего Федора Смолова.
Фото: twitter.com/rccelta
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