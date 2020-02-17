"Барселона" за 20 млн купит нападающего предпоследней команды Ла Лиги

Нападающий "Леганеса" Мартин Брэйтуэйт близок к переходу в "Барселону", утверждает Сadena Cope.



Сообщается, что трансфер может состояться уже на этой неделе. За 28-летнего датчанина каталонцы заплатят 20 миллионов евро.



Ранее Ла Лига разрешила "Барселоне" в течение двух недель приобрести нового нападающего вне трансферного окна.



В нынешнем сезоне форвард провел 24 матча и забил шесть голов.