"Нас просто использовали". Главный тренер "Леганеса" - о переходе Брайтвайта в "Барселону"

Наставник "Леганеса" Хавьер Агирре прокомментировал переход форварда Мартине Брайтвайта в "Барселону".

Фото: ФК "Барселона"

Напомним, каталонскому клубу разрешили подписать футболиста вне трансферного окна. Сумма трансфера составила 18 миллионов евро.



"Никогда не думал, что за один день у нас могут забрать футболиста. Эта сделка несправедлива. "Барселона" извлекла выгоду, а нас просто использовали. Не знаю, что Брайтвайт может дать "Барселоне". Я ему то же самое сказал. В любом случае удачи ему, он всегда будет моим другом", - цитирует Агирре AS.