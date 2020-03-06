"Это правда, что некоторые игроки слишком много думают о том, как отдать мяч Месси. Но я бы тоже так делал. Месси решает 90% матчей "Барселоны". Я всегда говорю, что когда мяч в ногах у лучших, то больше шансов, что все получится. Поэтому игроки и ищут Лео, потому что знают, что он что-нибудь придумает. Эта зависимость нормальна", — цитирует Сетьена El Periodico.
В сезоне 2019/2020 Лионель Месси принял участие в 30-ти матчах в составе "Барселоны" во всех турнирах, забил 23 гола и отдал 16 результативных передач.
Кике Сетьен стал главным тренером "Барселоны" в январе 2020-го года.
В чемпионате Испании "Барселона" идёт на второй строчке в турнирной таблице, отставая на одно очко от лидирующего мадридского "Реала".
7 марта "блауграна" проведёт домашний матч Ла Лиги против "Реал Сосьедада".
Сетьен - о зависимости "Барселоны" от Месси: мяч должен быть у лучших игроков
Главный тренер "Барселоны" Кике Сетьен рассказал о необходимости нахождения на поле Лионеля Месси.
Фото: Global Look Press
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