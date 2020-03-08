Каземиро - о поражении от "Бетиса": эта игра может стоить нам чемпионства

Бразильский опорник " Реала " Каземиро прокомментировал поражение от "Бетиса" (1:2) в матче 27-то тура Ла Лиги.

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"Чтобы выиграть чемпионат Испании, нам нужно хорошо действовать в каждом матче, а сегодня мы этого не сделали. Если соперник сегодня был лучше, нужно их поздравить и продолжить работу, поскольку мы были не на том уровне, который показали в предыдущем матче. Мы играли не так, как с "Барселоной". Это поражение может стоить нам чемпионства. Но нам нужно идти от матча к матчу", — цитирует Каземиро Marca.



В сезоне 2019/2020 Каземиро провёл 35 матчей за "Реал" во всех турнирах, записав на свой счёт 4 гола и 4 результативные передачи.



"Реал" по итогам 27-го тура опустился на второе место в турнирной таблице Примеры. В лидеры турнира вышла "Барселона", которая опережает "сливочных" на два очка. Каталонцы в 27-м туре обыграли "Реал Сосьедад" - 2:0. В активе "Бетиса" 33 очка, команда поднялась на 12-е место.



13 марта подопечные Зинедина Зидана проведут очередной матч чемпионата Испании с "Эйбаром".