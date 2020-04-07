Нолито поделился своим главным впечатлением от России

Нападающий "Севильи" Нолито рассказал, в каких городах страны ему удалось побывать и какой из них ему понравился больше всего.
Фото: Soccernews
- В Москве мы были с "Севильей" и тогда крупно уступили "Спартаку" (1:5). Тогда мне особо не удалось познакомиться с городом, поэтому целостного представления о вашей столице у меня нет. Зато очень хорошо помню Краснодар. Какой там потрясающий стадион. Очень уютный, современный, с великолепным газоном. Один из лучших в мире. Так что, пожалуй, стадион "Краснодара" и есть мое главное воспоминание о России, — цитируют Нолито "Известия".

На протяжении своей карьеры Нолито успел поиграть в "Барселоне", "Бенфике", "Манчестер Сити" и "Севилье". К последним он перешел в 2017 году. По неофициальной информации сумма трансфера нападающего составила 9 миллионов евро. С 2017-ого Нолито провел в футболке севильцев 58 матчей и забил 9 голов.


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Теги: Нолито Краснодар Ла Лига
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