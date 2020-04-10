Напомним, что Черышев был замечен на пробежке в Испании, когда это было уже запрещено.
- Эпизод, когда в середине марта меня заметили на улице во время пробежки? Тогда, к сожалению, я не разобрался в ситуации. Был уверен, что карантин введен с понедельника, и не знал, что уже с воскресенья нельзя заниматься спортом на улице. Из-за незнания пошел бегать.
Получается, ошибся, нарушил. Это было точно не специально: я просто стараюсь не смотреть новости в большом количестве, поэтому и пропустил информацию. После того случая сижу дома, не нарушаю, - приводит слова игрока пресс-служба сборной России.
В текущем сезоне Черышев провел 15 матчей в Ла Лиге, забил гол и сделал ассист.
Напомним, что в Испании было зафиксировано больше 150-ти тысяч заболеваний коронавирусом.
Черышев - о нарушении карантина: ошибся. Это было точно не специально
Игрок сборной России Денис Черышев рассказал об обстоятельствах, из-за которых он нарушил режим самоизоляции.
Фото: РИА Новости
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