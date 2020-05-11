Ранее сезон в Испании был приостановлен в связи с пандемией коронавируса. На момент приостановки команды успели сыграть 27 туров. По их итогам лидирует "Барселона" с отрывом от "Реала" в два очка.
В стране выявлено более 224 тыс. случаев заболевания коронавирусом, умерло более 26 тыс. человек. В мире число зараженных превысило отметку в 4,1 миллиона.
- Матчи Ла Лиги будут проводится ежедневно на протяжении 35 дней. За 24 часа до игры футболистов будет тестировать на COVID-19, - рассказал Хавьер Тебас El Partidazo.
Президент Ла Лиги: с момента рестарта матчи будут проводиться ежедневно на протяжении 35 дней
Президент Ла Лиги Хавьер Тебас рассказал, в каком формате возобновится чемпионат Испании.
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