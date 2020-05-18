Как сообщает Mundo Deportivo, в услугах 19-летнего форварда заинтересован "Реал". Отмечается, что мадридский клуб летом планирует сделать "Боруссии" предложение по трансферу игрока.
Конкуренцию "Реалу" может составить "Манчестер Юнайтед", который уже пытался заполучить Холанда зимой нынешнего года.
Холанд перешёл в "Боруссию" из "Ред Булл Зальцбург" в январе за € 20 млн.
"Реал" летом планирует сделать предложение по Холанду
Нападающий дортмундской "Боруссии" Эрлинг Холанд может продолжить карьеру в Испании.
Фото: Global Look Press
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