Главный тренер "Барселоны" Энрике Сетьен близок к увольнению.
Как сообщает Marca, судьба специалиста будет определена в ближайшее время. Все зависит от итогов матчей мадридского "Реала", конкурента каталонцев на победу в чемпионате Испании.
Если "Реал" оторвется от "Барселоны", то Сетьен будет отправлен в отставку.
"Барселона" занимает 2-е место в турнирной таблице с 70 набранными очками. "Реал" имеет 71 очко и игру в запасе.
Сетьен находится на грани увольнения из "Барселоны"
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