Васало припомнил Смолову его отъезд из Виго в Москву во время карантина. Сторона футболиста заявила, что он был согласован с клубом и Смолов не понес наказания, в отличие от уехавшего без разрешения партнера Пионе Систо.
"Главная проблема Смолова — в его голове. Иногда он ведёт себя по-детски, хотя ему уже 30 лет и давно пора повзрослеть.
Футбол в Испании — это профессионализм. И необходимо постоянно доказывать своё право играть, а не вести себя как ребёнок, как это было во время карантина.
"Я хочу уехать, мне здесь скучно…". Ну что это такое? Поступил как мальчик!» — цитирует журналиста "Чемпионат".
В 12 матчах за "Сельту" российский форвард отличился лишь дважды, забив по мячу в ворота лидеров Ла Лиги "Реала" и "Барселоны".
Испанский журналист заявил, что проблема Смолова - в голове
Испанский журналист Хосе Игнасио Ортега Васало, работающий на издание EFE, поделился своим видением причин неудачной игры Федора Смолова в большинстве матчей за "Сельту".
Фото: ФК "Сельта"
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