Испанский журналист заявил, что проблема Смолова - в голове

Испанский журналист Хосе Игнасио Ортега Васало, работающий на издание EFE, поделился своим видением причин неудачной игры Федора Смолова в большинстве матчей за "Сельту".

Фото: ФК "Сельта"