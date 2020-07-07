Опубликована статистика Смолова в матче с "Атлетико". Ноль ударов, ноль обводок

Нападающий "Сельты" Федор Смолов провел в матче 35-го тура Ли Лиги с мадридским "Атлетико" 58 минут.

Фото: Gettyimages.ru