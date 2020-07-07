За время, проведенное на поле, российский форвард не нанес ни одного удара в сторону ворот соперника, ни разу не смог обыграть, выполнил 11 пасов с показателем 72,7% точных передач, 17 раз коснулся мяча и выиграл одно верховое единоборство.
Встреча завершилась вничью - 1:1.
В нынешнем сезоне Ла Лиги Федор Смолов провел за клуб из Виго 14 матчей и забил 2 гола - в ворота мадридского "Реала" и "Барселоны". Ранее сообщалось, что "Сельта" может выкупить российского форварда у "Локомотива" за 6 млн евро плюс 2 млн бонусов. Недавно испанцы продлили аренду россиянина до фактического окончания сезона.
Источник: WhoScored
Опубликована статистика Смолова в матче с "Атлетико". Ноль ударов, ноль обводок
Нападающий "Сельты" Федор Смолов провел в матче 35-го тура Ли Лиги с мадридским "Атлетико" 58 минут.
Фото: Gettyimages.ru
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