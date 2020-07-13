Президент "Барселоны": Хави будет тренером "Барсы", но всему своё время

Президент "Барселоны" Хозеп Бартомеу прокомментировал слухи, согласно которым Энрике Сетьена на посту наставника сине-гранатовых сменит экс-игрок каталонской команды Хави.



- Хави будет тренером "Барсы", потому что он этого хочет, как и мы. Он хорошо подготовлен. Но всему свое время. Сейчас мы не ищем тренера и сосредоточены на завершении Ла Лиги и Лиге чемпионов, - приводит слова президента клуба TV3.



Ранее Хави продлил контракт с "Аль-Саддом" до 2021 года, однако в контракте тренера есть пункт, позволяющий ему уйти в "Барселону".



В СМИ сообщалось, что руководство "Барселоны" приняло решение расстаться с Сетьеном по завершении текущего сезона.