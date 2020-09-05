Энрике: придет день, когда Месси покинет "Барселону", вот и все

Главный тренер сборной Испании Луис Энрике высказался о ситуации с нападающим Лионелем Месси в "Барселоне".

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— Это очень деликатная тема. Клубы превыше всего и всех.



Мeсси помог "Барсeлонe" сильно вырасти, но я бы прeдпочeл, чтобы они пришли к соглашeнию. Хорошо бы, чтобы обе стороны были благодарны. Придет день, когда Лео покинет "Барселону", вот и все, — рассказал тренер в интервью Marca.



50-летний Энрике возглавлял "Барселону" с 2014 по 2017 год. Под его руководством Месси выиграл девять трофеев.



Вчера стало известно, что 33-летний Месси решил остаться в клубе ещё на один год, так как руководство не захотело его отпускать бесплатно. С понедельника футболист вернётся к тренировкам с командой, а также пройдет предсезонные тесты.