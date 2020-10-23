"Валенсия" потерпела третье поражение кряду, Черышев остался в запасе

В матче 7-го тура чемпионата Испании "Эльче" на своем поле обыграл "Валенсию".
Фото: ФК "Эльче"
Встреча завершилась победой хозяев со счетом 2:1. Отметим, что "Валенсия" потерпела третье поражение подряд.

Российский полузащитник "Валенсии" Денис Черышев остался в запасе.

Чемпионат Испании

7 тур

"Эльче" - "Валенсия" - 2:1

Голы: Хосан, 19, Чавес, 37 - Лато, 74.

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Теги: Ла Лига Валенсия Эльче Черышев Д
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