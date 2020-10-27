"ПСЖ" провел переговоры с Зинедином Зиданом

"Пари Сен-Жермен" заинтересован в услугах в главного тренера мадридского " Реала " Зинедина Зидана.

Фото: ФК "Реал"

По информации источника, французский клуб контактировал со специалистом в последние недели.



На данный момент главный тренером "ПСЖ" является Томас Тухель. Под руководством немецкого специалиста "парижане" после 8-и туров с 18-ю очками делят первую строчку чемпионата Франции с "Лиллем".



Источник: "твиттер" El Chiringuito TV