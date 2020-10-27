По информации источника, французский клуб контактировал со специалистом в последние недели.
На данный момент главный тренером "ПСЖ" является Томас Тухель. Под руководством немецкого специалиста "парижане" после 8-и туров с 18-ю очками делят первую строчку чемпионата Франции с "Лиллем".
Источник: "твиттер" El Chiringuito TV
"ПСЖ" провел переговоры с Зинедином Зиданом
"Пари Сен-Жермен" заинтересован в услугах в главного тренера мадридского "Реала" Зинедина Зидана.
Фото: ФК "Реал"
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