Руководство "Реала" планирует подписать в зимнее трансферное окно 20-летнего норвежского форварда Эрлинга Холланда и 18-летнего французского полузащитника Эдуардо Камавингу, сообщают СМИ.
По сведениям источника, за трансфер Холланда мадридцы готовы предложить дортмундской "Боруссии" 75 миллионов евро и аренду нападающего Луки Йовича на 2 года. Камавингу "Реал" хотел бы приобрести за 50 миллионов евро и форварда Мариано Диаса, в то время как "Ренн" предпочел бы получить за юного хавбека 60 миллионов.
В текущем сезоне Эрлинг Холланд отыграл за "Боруссию" 11 матчей во всех турнирах, забил 11 мячей и выполнил 3 результативные передачи. Эдуардо Камавинга принял участие в 8 матчах "Ренна" во французской Лиге 1 и 1 игре Лиги чемпионов, забил 1 гол и отдал 1 результативный пас.
Источник: Goal.com со ссылкой на канал RTVE
Трансферные цели "Реала" - Холланд и Камавинга. Мадридцы готовы отдать за них 125 млн евро и двух игроков
Мадридский "Реал" планирует приобрести двух молодых игроков - нападающего дортмундской "Боруссии" Эрлинга Холланда и полузащитника "Ренна" Эдуарда Камавингу.
Фото: twitter.com/equipedefrance
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