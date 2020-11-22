"Алавес" и "Валенсия" сыграли вничью 2:2 в матче 10 тура Ла Лиги. Первый тайм остался за хозяевами - Наварро на 2-й минуте и Перес с пенальти на 16-й позволили им повести в счете в два гола. Однако во второй половине встречи гости сумели уравнять результат благодаря мячам Вальехо на 72-й и Гильямона Санмартина на 77-й минутах. Российский полузащитник "Валенсии" Денис Черышев вышел в стартовом составе "летучих мышей" и был заменен на 58-й минуте при счете 2:0 в пользу "Алавеса".
"Валенсия" набрала 12 очков в 10 встречах и вышла на восьмое место, но у ее конкурентов есть игры в запасе. "Алавес" на этом же отрезке набрал 10 очков и занимает 14 позицию в турнирной таблице.
Чемпионат Испании
10 тур
Алавес – Валенсия 2:2 (2:0)
Голы: Наварро, 2, Лукас Перес, 16 (пен.) - Вальехо, 73, Гильямон, 78.
"Валенсия" сыграла выездную ничью с "Алавесом", Черышев вышел в стартовом составе
Матч "Алавеса" и "Валенсии" в 10 туре чемпионата Испании закончился вничью 2:2, российский полузащитник Денис Черышев попал в стартовые 11.
Фото: AFP
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