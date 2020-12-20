Куман: "Барселона" еще не попрощалась с шансами на чемпионский титул

Наставник "Барселоны" Рональд Куман заявил, что его команда еще не потеряла шансы на титул чемпиона Испании.

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"Мы еще не попрощались с титулом Ла Лиги. Впереди много очков. Это очень сложный сезон. Через два месяца все может быть по-другому", - сказал Куман.



Отметим, что накануне "Барса" сыграла вничью с "Валенсией" (2:2) в матче 14-го тура Примеры. "Сине-гранатовые" занимают пятое место в турнирной таблице чемпионата, набрав 21 очко. Отставание от лидирующего "Атлетико" составляет восемь баллов. При этом "матрасники" провели на один матч меньше, чем "Барселона".



Источник: Marca