По информации источника, 24-летний россиянин входит в шорт-лист испанского клуба для усиления позиции полузащитника. Отмечается, что стороны вернутся к возможному обсуждению сделки ближе к летнему трансферному окну.
В нынешнем сезоне Головин принял участие в 14-и матчах, в которых забил 4 гола и сделал 6 результативных передач. Профильный интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость игрока в 19 млн евро.
Напомним, что на данный момент первые 6 позиций в турнирной таблице испанской Примеры занимают мадридский "Атлетико", "Барселона", мадридский "Реал", "Севилья", "Реал Сосьедад" и "Бетис".
Источник: "Чемпионат"
Источник: к Головину проявляет интерес испанский топ-клуб
Полузащитник "Монако" Александр Головин привлек внимание клуба из шестёрки лидеров чемпионата Испании.
Фото: ФК "Монако"
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