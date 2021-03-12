Источник: к Головину проявляет интерес испанский топ-клуб

Полузащитник "Монако" Александр Головин привлек внимание клуба из шестёрки лидеров чемпионата Испании.

Фото: ФК "Монако"
По информации источника, 24-летний россиянин входит в шорт-лист испанского клуба для усиления позиции полузащитника. Отмечается, что стороны вернутся к возможному обсуждению сделки ближе к летнему трансферному окну.

В нынешнем сезоне Головин принял участие в 14-и матчах, в которых забил 4 гола и сделал 6 результативных передач. Профильный интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость игрока в 19 млн евро.

Напомним, что на данный момент первые 6 позиций в турнирной таблице испанской Примеры занимают мадридский "Атлетико", "Барселона", мадридский "Реал", "Севилья", "Реал Сосьедад" и "Бетис".

Источник: "Чемпионат"

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Теги: Головин Монако Лига 1 Ла Лига Атлетико Барселона Реал Мадрид Севилья Реал Сосьедад Бетис
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