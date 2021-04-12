"Одна из самых больших аномалий в истории футбола". Экс-скаут "Барселоны" — про обмен Артура на Пьянича

Бывший главный скаут "Барселоны" в Южной Америке Андре Кюри раскритиковал обмен игроками с "Ювентусом" в 2020 году.

Фото: ФК "Барселона"

— На моей памяти, это одна из самых больших аномалий в истории футбола. Это полный абсурд. Вы меняете 23-летнего Артура, который получает € 2 млн, на 31-летнего игрока, которому придётся платить € 6 млн. То есть зарплатная ведомость только увеличивается, — цитирует скаута Sport.es



Летом 2020 года 24-летний Артур, выступавший за "Барселону" с лета 2018 года, отправился в "Ювентус". Всего за испанскую команду бразилец провел 72 матча, в которых забил четыре гола и отдал шесть голевых передач.



В обратную сторону отправился 31-летний Миралем Пьянич. За "Ювентус" он играл с лета 2016 года, сыграв за это время 178 матчей, забив 22 гола и отдав 41 голевую передачу.