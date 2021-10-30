Агент Умтити прокомментировал слухи о возможном переходе игрока в российский клуб

Агент Артуро Каналес, представляющий интересы защитника "Барселоны" Самюэля Умтити, отреагировал на информацию о том, что 27-летний футболист может продолжить карьеру в РПЛ.

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"Это неверная информация. Никто не предлагал Самуэля в российские клубы", - цитирует агента



Центральный защитник Самюэль Умтити в текущем сезоне не провел ни одного матча за "Барсу". Контракт 27-летнего француза рассчитан до лета 2023 года. Портал transfermarkt оценивает Умтити в 5 млн евро. Всего за каталонский клуб он сыграл в 132 матчах и забил 2 гола.



СМИ: "Спартаку" и "Динамо" предложили двух футболистов обороны "Барселоны" Ранее сообщалось, что каталонский клуб намерен в январе отдать в аренду защитников Самюэля Умтити и Муссу Ваге. Отмечается, что игроки были предложены нескольким российским и турецким клубам, в числе которых московские " Спартак " и " Динамо "."Это неверная информация. Никто не предлагал Самуэля в российские клубы", - цитирует агента Sport24 Центральный защитник Самюэль Умтити в текущем сезоне не провел ни одного матча за "Барсу". Контракт 27-летнего француза рассчитан до лета 2023 года. Портал transfermarkt оценивает Умтити в 5 млн евро. Всего за каталонский клуб он сыграл в 132 матчах и забил 2 гола.