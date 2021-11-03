Генеральный директор "Аль-Садда" заявил, что клуб не готов отпускать Хави в "Барселону"

Генеральный директор катарского "Аль-Садда" Турки Аль-Али прокомментировал возможный уход Хави с поста главного тренера клуба.

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"Позиция клуба была ясна с самого начала - мы стремимся сохранить нашего тренера Хави. Мы не можем позволить ему уйти в такой важный момент сезона", — цитирует Аль-Али пресс-служба "Аль-Садда".



После 9 туров чемпионата Катара "Аль-Садд" под руководством Хави идет на первом месте в таблице с разницей мячей +22. "Барселона", которую может возглавить специалист, неудачно начала новый сезон, расположившись на 9-й строчке в Ла Лиге. 28 октября каталонцы уволили с поста главного тренера Рональда Кумана.



Ранее сообщалось, что Хави договорился с руководством катарского клуба о бесплатном уходе в случае, если его позовет "Барселона".

