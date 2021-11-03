"Это нормально, что болельщики хотят, чтобы мы хорошо играли, атаковали и забивали голы, мы всегда стараемся это делать. Сегодня, например, мы играли не очень хорошо, но мы выиграли, а самое важное – это 3 очка. Невозможно всегда играть хорошо", - цитирует Карима "Marca".
Напомним, "Реал" благодаря голам француза переиграл "Шахтер" со счетом 2:1. Бензема забил свой 75-й гол в ЛЧ и стал 4-м футболистом в истории, который достиг этой отметки, присоединившись к Роналду, Месси и Левандовски.
После этой победы "Реал" набрал 9 очков и возглавил таблицу группы D, обойдя молдавский "Шериф".
Бензема: в матче с "Шахтером" мы сыграли не очень хорошо, но самое важное - это 3 очка
Форвард "Реала" Карим Бензема прокомментировал игру "сливочных" в матче с донецким "Шахтером" в групповом этапе Лиги чемпионов (2:1).
Фото: твиттер ФК "Реал"