Хорхе Молина оформил хет-трик в Ла Лиге в 39 лет и установил рекорд

39-летний форвард гранадского клуба Хорхе Молина установил рекорд чемпионата Испании, оформив самый возрастной хет-трик.

Фото: AFP

39-летний нападающий "Гранады" Хорхе Молина трижды забил в матче против "Мальорки" и помог своей команде разгромить соперника со счётом 4:1.



Оформив этот хет-трик, Хорхе Молина стал самым возрастным игроком в Ла Лиге, который забил три мяча в одной игре. Возраст Молины составляет 39 лет и 241 день. Предыдущее достижение открылось капитану "Бетиса" Хоакину, который вонзил 3 мяча в сетку в возрасте 38 лет и 140 дней.



Благодаря этой победе "Гранада" приблизилась к "Мальорке" и "Сельте", которые занимают четырнадцатое и тринадцатое место в турнирной таблице. Команда Хорхе Молины занимает 15 место в чемпионате Испании.