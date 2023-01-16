Левандовски: "Барселона" хочет продолжать оставаться на вершине

Польский форвард Роберт Левандовски высказался о целях "Барселоны" на сезон.

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- Выиграть титул — это всегда здорово. Следующая большая цель — Ла Лига. Самое сложное ещё впереди, и мы хотим продолжать оставаться на вершине, - приводит слова Левандовского Sport.es



Вчера 34-летний польский форвард Роберт Левандовски вчера завоевал свой первый трофей в составе "Барселоны". Каталонский коллектив обыграл в финале Суперкубка России "Реал" со счетом 3:1. Сам нападающий забил 2-й гол свой команды. Всего у Роберта 13 голов в 15 встречах за каталонцев Ла Лиге. Это лучший показатель среди всех игроков испанского чемпионата.



"Барселона" располагается на 1-й строчке в нынешнем розыгрыше испанского первенства. Команда Хави набрала 41 очко и опережает "Реал", идущий на 2 месте, на 3 балла.